İstanbul Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı, Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:19

Güncelleme: 10.08.2024 - 09:45

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

8799 sayılı karara göre İstanbul'un Şile ilçesinde Ömerli Barajının yapımından etkilenen Esenceli Mahallesi'nde halen yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı.