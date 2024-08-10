İstanbul Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı, Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Şile ilçesinde, bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
8799 sayılı karara göre İstanbul'un Şile ilçesinde Ömerli Barajının yapımından etkilenen Esenceli Mahallesi'nde halen yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Brezilya'da yolcuları taşıyan uçak düştü!
- İşte AKP’ye geçecek isimler…
- Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama!
- İhtiyaç kredi faiz oranları düştü!
- Mahkeme kararını verdi
- İsrail basınından 'Zorlu Holding' iddiası
- Memur ve emeklilerin zam senaryosu belli oldu
- İsrailli asker, gözaltı merkezinde gördüklerini anlattı
- 'Önünde hiçbir engel yok, bana düşen dostça ikaz etmek'
- Hangi platformda kim önde?