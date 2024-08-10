İstanbul Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı, Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Şile ilçesinde, bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:19
İstanbul Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı, Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

8799 sayılı karara göre  İstanbul'un Şile ilçesinde Ömerli Barajının yapımından etkilenen Esenceli Mahallesi'nde halen yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı.


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