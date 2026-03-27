İstanbul Şişli'de 'uyuşturucu' operasyonu: 100 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda dün Şişli ilçesindeki 2 ikamet ve 2 araca yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 adet likit esrar, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 TL, 23 dolar ve 20 Euro ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki ifade işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan bugün adli makamlara sevk edilebileceği ifade edildi.