İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin üzerinden geçen dört yılda 1310 kadın katledildi: ‘Şiddeti cesaretlendiriyor’

Kadınların yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının üzerinden dört yıl geçti. Türkiye, cumhurbaşkan kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak 1 Temmuz 2021 itibarıyla çıktı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre sözleşmeden çıkılmasından bu yana en az 1310 kadın öldürüldü, 982 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Cumhuriyet, bağımsız uzmanlardan oluşan yapı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu’nun ilk başkanı ve İstanbul Sözleşmesi’nin mimarlarından Prof. Dr. Feride Acar ile konuştu.

‘SONUÇ HEP OLUMSUZ’

Artan kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin endişe verici olduğunu belirten Acar, “Bu durum bize İstanbul Sözleşmesi’nin ne kadar çok yönlü bir sözleşme olduğunu ve onun ortadan kaldırıldığı noktada sonuçlarının her zaman olumsuz olacağını gösteriyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi sadece cinayetler, kadın ölümleri gerçekleştikten sonra kovuşturma yapmak, suçluyu cezalandırmak gibi unsurlar içermiyor. Bu sözleşme aynı zamanda devletin bir politika olarak kadınlara yönelik şiddeti engellenmesi gerektiğini vurguluyor ve bunun için çeşitli tedbirler alınmasını istiyor” dedi.

Acar, “Bunun en başında topluma eğitim yoluyla verilecek olan mesajlar yer alıyor. Onun için de İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığı noktada topluma bütün bunlara artık gerek kalmadığı gibi bir mesaj verilmiş oluyor. Önleme ve koruma da çok büyük ölçüde zarar görüyor. Sözleşmeden çıkmanın aile içi şiddeti de maalesef daha cesaretlendiren bir tarafı olduğu açık” uyarısını yineledi. “Toplumsal cinsiyet kavramını kullanmayı yasaklayan bir devlet anlayışı gelişti” diyen Acar, “İstanbul Sözleşmesi’nin özünü reddetmek noktasındayız” ifadelerini kullandı.

‘İZAHI ÇOK ZOR’

Geçen ay düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısında da İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yapılmıştı. Toplantının konuşmacılardan da biri olan Acar, “Ben bu sözleşmenin yapılması yönünde gayret etmiş, birinci gününden itibaren bu sürecin içinde olmuş biri olarak büyük üzüntü duyuyorum. Toplantıda da bu dile getirildi. Biz orada diğer İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmamış dünya devletlerine, siz de bu sözleşmeye taraf olun diye bir mesaj verirken bir taraftan kendi içinde bulunduğumuz durumu izah etmemiz çok zor” diye konuştu.

'KADINLARIN BİREYSEL HAKLARI İHLAL EDİLİYOR'

Siyasi iktidarın 2025’i “aile yılı” ilan etmesine değinen Acar, “Aile yılı kavramının içerisinde kadınların birer birey olarak insan haklarının ihlal edilmesini önemsemeyen bir mesaj saklı olduğunu” kaydetti. Acar şöyle konuştu: “Aile kurumunun önemini vurgulamak, bireylerin önemsizliği mesajını da içinde taşıyorsa bu çok tehlikeli bir şey. Bir taraftan kadınlara yönelik şiddetle ilgili sözleşmeden çıkılıyor, ‘bu önemli bir şey değildir’ deniyor. ‘Biz aileyi koruyalım, aileyi geliştirelim’ deniliyor. Ancak bunun içerisinde birey hakları önemsenmiyor. Çok daha muhafazakâr bir toplum yapısına doğru gidiliyor. Kadın haklarının aile içerisinde göz ardı edildiği ve aile bütünlüğü kavramının kadın haklarını engellemesine veya geri götürülmesine neden olacak bir mesaj veriliyor. Dolayısıyla bu hiç sağlıklı bir şey değil.”