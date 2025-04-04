İstanbul Sözleşmesi resmen AİHM’e taşındı: 'Türkiye'de yargı tarafsız değil'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına ilişkin “yürürlüğünün durdurulması” ve “iptali“ yönünde Süheyla Ertosun’un açtığı dava hem Danıştay hem Anayasa Mahkemesi (AYM) nezdinde AYM Üyesi Yılmaz Akçil tarafından reddedildi. Bunun üzerine Ertosun, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyarak; verilen usulsüz kararın Türkiye’de yargının tarafsız olmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021’de Resmi Gazete’den yayımlanan kararla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. Hukukçu Ali Suat Ertosun, kardeşi Süheyla Ertosun adına 2021’de söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 10’uncu Dairesi’ne dava açtı. Danıştay 10’uncu Dairesi, Eylül 2021’de yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Kararın altında o dönem Danıştay 10’uncu Daire Başkanı olan Yılmaz Akçil’in imzası bulunuyordu.

DANIŞTAY VE AYM KARARINDA AKÇİL’İN İMZASI BULUNUYOR

Akçil, 30 Ocak 2024’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) üye olarak atanmış, Ertosun’un konu hakkındaki AYM başvurusuna ret yönde verilen kararda da imzacı olmuştu. Böylece Akçil’in imzasıyla AYM, “Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”daki “Hakim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veya tanık ya da bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu davalara başkan ve üyelere bakamaz” düzenlemesine aykırı davrandı. Gazetemiz Cumhuriyet bu konuyu 1 Aralık 2024’te “AYM kendi kuruluş yasasına uymadı” başlığıyla gündeme getirdi.

‘TÜRKİYE’DE YARGININ TARAFSIZ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR’

Bu usulsüzlüğün ardından Av. İsmail Sami Çakmak, Kasım 2024’te Akçil hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak AYM şikayet hakkında hala işlem yapmadı. Bunun üzerine Ertosun, konuyu “iç hukuk yollarının tükenmesi” gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. Ertosun, AİHM başvurusunda; söz konusu usulsüzlüğe değinerek; “Bunlar Türkiye’de yargının, etkin ve tarafsız olmadığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

ANAYASA İHLALİNİ AYM GÖRMEZDEN GELDİ

Ertosun dilekçesinde; Erdoğan’ın imzasıyla sözleşmeden çekinilmesinin; uluslararası toplumun bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin saygınlığına zarar verdiğini ve anayasadaki “İnsan haklarına saygılı ve sosyal bir hukuk devleti olma” ilkesinin ihlal edildiğini kaydetti. İstanbul Sözleşmesi’nin anayasanın 90’ıncı maddesine göre yasa hükmünde olduğunu anımsatan Ertosun; Danıştay ve AYM’nin kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AHİS) “adil yargılama hakkına”, “özel ve aile hayatına saygı hakkına”, “etkili başvuru hakkı” ve “ayrımcılık yasağı” ile sözleşmenin 12 numaralı ek protokolünde yer alan bütün hakların ihlal edildiğini belirtti.