İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınmasının 2. yılı: Sözleşme yürürlükte!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:34

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanan kararında iki yıl geride kaldı.

Eşitlik ve Kadın Platformu (EŞİK), Sözleşme'den çıkma girişiminde ikinci yılın dolduğu bugüne ilişkin "Hukuka Aykırı Kararlarınız, Siyasi Pazarlıklarınız Sonuç Vermeyecek" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTE"

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (DİDDK) 1000'nin üzerinde kadın tarafından yapılan dava başvurularını ve davalar sonucunda çekilme kararının "hukuka uygun" bulunmasına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtelim ki, açılan davaların bir kısmının karara bağlanması iç hukuk yollarının tüketildiği anlamına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolu açık. Kaldı ki, Danıştay 10. Daire’nin önünde henüz hiç karar verilmemiş olan çok sayıda dava bulunmakta. Kadınlar olarak asla pes etmeyeceğimizi, hukuki mücadeleyi son ana dek yılmadan sürdüreceğimizi tüm ilgililere bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz. Türkiye’yi ama hukuk yoluyla, ama politika yoluyla İstanbul Sözleşmesi’ne eninde sonunda yeniden taraf devlet yapacağımızdan en küçük bir kuşkumuz yok.

Öte yandan, iktidar-muhalefet, merkezi yönetim-yerel yönetim, adliye-üniversite ve medya herkese tekrar hatırlatıyoruz ki, Türkiye’nin sözleşmeye taraf devlet olup olmadığı konusundaki hukuki tartışma sürse de, sözleşmenin hükümleri şu anda yürürlükte ve herkes bu hükümleri uygulamakla yükümlü. Çünkü Sözleşme'nin onay yasası olan 6251 sayılı yasa hala yürürlükte ve bu yasa yürürlükte olduğu sürece, İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri de iç hukukumuzun bir parçası olarak yürürlükte kalacak."

"İTTİFAK PAZARLIKLARININ HEDEFİNDE 6251 VE 6284 VAR"

AKP'nin zayıflayan iktidarını güçlendirmek için giriştiği ittifak arayışları çerçevesinde İstanbul Sözleşmesi’nin onay yasası olan 6251 sayılı yasa ile 6284 sayılı kadına karşı şiddetle mücadele yasasının olduğunu belirten EŞİK, şöyle devam etti:

"AKP'nin kazanılmış haklarımızı her fırsatta tartışmaya açarak geri almaya çalışmasını; iktidarda kalma uğruna eşitlik ve laiklik düşmanı politikaları açıkça savunanları meclise taşıyarak meşrulaştırmaya çalışması kabul etmiyoruz. Kimse kişisel ikbali uğruna pazarlık masasına haklarımızı ve hayatlarımızı koyamaz. 6284'e ve medeni haklarımıza göz dikenlere, anayasal eşitlik ve laiklik ilkesini yok sayanlara, kadınların ve çocukların nafakasına el uzatanlara, ayrımcılık yapanlara, istismarı affedenlere, kadın cinayetlerini görmezden gelenlere, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanlara verilecek tek bir cevabımız var;

Kadınların hakları ve hayatları üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçin; çünkü biz eşitlikten, özgürlükten, yaşam tarzımızdan ve haklarımızı garanti altına alan yasalardan vazgeçmemeye kararlıyız. İstanbul Sözleşmesi’nden de, 6284 sayılı yasadan da vazgeçmeyeceğiz."