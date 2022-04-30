İstanbul Sözleşmesi'ni savunan avukat Danıştay hakimine hakaretten ifade verdi

30 Nisan 2022 Cumartesi, 14:40

Kadın örgütleri, barolar ve muhalefet partilerinin temsilcileri; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararının iptali için Danıştay'a yaklaşık 200 dava açmıştı.

Danıştay 10. Dairesi, aralarında İBB’nin AKP döneminde 1. Hukuk Müşavirliği görevindeyken 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay’a atanan ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin davalara bakan Lütfiye Akbulut'un da olduğu 3 üyenin oy çokluğu ile yürütmenin durdurulması talebi reddetmişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de Akbulut hakkında, “Cumhurbaşkanlığı’nın taraf olduğu bir davada, AKP’li bir belediyede görevliyken Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay’a atanması” gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu.

HKP MYK üyesi Av. Doğan Erkan, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin talebi reddetmesinin ardından sosyal medya hesabından Akbulut'a eleştiride bulundu. Ardından Lütfiye Akbulut, avukatları aracılığıyla Doğan Erkan’ın twitter iletisi hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sonrasında Başsavcılık, avukat Erkan'ın “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan ifadesinin alınması talimatını verdi.

"BU DAVAYA BAKMAKTAN ÇEKİLMELİDİR"

Doğan Erkan, dün ifade verdi. Cumhuriyet'in ulaştığı ifadede Erkan, "İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı açılan davalarda hem çeşitli demokratik kitle örgütü, siyasi parti vekili olarak, hem de davacı asil olarak davacı tarafta yer alıyorum. Açıkça Anayasaya aykırı bu idari işlemin iptali talebini değerlendiren Danıştay Dairesi'nde üye olan müşteki; bizatihi AKP'li belediyedeki hukuk müşavirliğinden, doğrudan Danıştay'a davalı kurum temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştır. HSK'nin uygulanmasını istediği, Bangolar Yargı Etiği kuralları uyarınca, bu durumdaki bir hakimin bağımsız ve tarafsız olamayacağı; bağımsız ve tarafsız kalabilmek adına bu davaya bakmaktan çekilmesi gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

"ELEŞTİRİ ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKIMI KULLANDIM"

Avukat Erkan, Lütfiye Akbulut'un davaya bakamayacağı düşüncesiyle redd-i hakim talebinde bulunduğunu hatırlattı. Erkan, "Müştekinin bulunduğu konum, verdiği bağımsız ve tarafsız olmayan karar sebebiyle, eleştiri özgürlüğü hakkımı hukuksal temelde kullandım. İfade ve eleştiri özgürlüğünün korunduğu bir karar verilmesi talebimle, hakkımda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini talep ederim" diyerek sözlerini sonlandırdı.