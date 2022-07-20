İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yemek zammına karşı öğrenciler ayakta

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:07

Öğlen yemeklerine yüzde 66, akşam yemeklerine de yüzde 150 zam gelen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrenciler 18 Temmuz tarihinde “Zamlar geri alınsın, tüm kaynaklar öğrencilere!” diyerek zamlara karşı mücadele edeceklerini açıkladılar.

19 Temmuz’da açıklamayı takiben öğrenciler İTÜ Ayazağa yerleşkesi yemekhanesinde ses çıkarma eylemi yaptılar. Ardından yemekhaneden çıkarak “Boyun eğme, yemeğine sahip çık!”, “Zamlara karşı ayağa kalk!” gibi sloganlarla rektörlüğe yürüdüler.

Rektörlük önünde yapılan açıklamada öğrenciler “Evlerimizin, yurt odalarımızın kirası artıyor, reel enflasyonla marketlerde yüzleşiyoruz. Hal böyleyken İTÜ Rektörlüğü, enflasyonun ve ekonominin ardına saklanamaz. Bu bahaneyi kabul etmiyoruz. Üniversite yönetimi, kaynaklarını öğrencilerin yararına kullanmakla yükümlüdür. Bir üniversite öğrencisinin sağlıklı ve besleyici bir yemeğe, üniversitesinin yemekhanesinde ulaşabilmesi en temel hakkıdır” dedi.

Açıklamanın sonunda İTÜ’lü öğrenciler bir sonraki gün de dilekçeleriyle rektörlüğe geleceklerini belirttiler.

20 Temmuz’da zamların yürürlüğe girmesi ile öğrenciler bir kez daha yemekhanede sesli protesto gerçekleştirdi. Daha sonra, rektörlüğe gidilerek gün içinde toplanan yüzü aşkın dilekçe ile yemekhane zamlarının geri çekilmesi talep edildi. Verilen dilekçede yapılan zammın nedenlerinin ve okula ayrılan bütçenin öğrencilerin beslenme ihtiyaçları yerine hangi ihtiyaçların giderilmesi için kullanıldığının açıklanması, okul bütçesince karşılanan gider kalemlerinin öğrencilere bildirilmesi de talep edildi.

İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı tarafından yemekhane duvarlarına asılan duyurularla açıklanan zamların, ilgili başkanlık da dahil olmak üzere okulun hiçbir resmi kanalından bildirilmemiş olması da soru işaretleri uyandırdı. İTÜ öğrencileri 20 Temmuz’da öğle yemeğine 5 TL ödemiş olmasına rağmen İTÜ SKS resmi sayfasına bakıldığında yemekhane fiyat tablosunda bir değişiklik yapılmadığı görülüyor.