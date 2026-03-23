'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura heyecanı devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman? 2026 TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Kurum açıklamasında, ''Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre TOKİ İstanbul kura çekiminin 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

TOKİ İstanbul kura takvimi ile beraber kuraların çekileceği yer ve saat açıklandığında haberimize eklenecektir.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.