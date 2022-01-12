İstanbul trafiğinde 'at' şaşkınlığı: Yarış anlatır gibi anlattı...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde otoyolda araçların arasında koşan atı kaydeden sürücü at yarışı anlatır gibi o anları anlattı.

(DHA)
12 Ocak 2022 Çarşamba, 13:48
İstanbul trafiğinde 'at' şaşkınlığı: Yarış anlatır gibi anlattı...
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İlk görüntüde İstanbul Havalimanı Arnavutköy Yolu'nda ilerleyen otomobillerin arasında hızla koşan sürücülerin dikkatini çekti. Tehlike yaratan atı gören sürücülerden biri o anları cep telefonuyla görüntüledi. Çekim yapan sürücü at yarışı anlatır gibi anlatınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Arnavutköy - Çatalca yolunda ise bir inek yola fırlayarak koşmaya başladı. İneği gören sürücüler kornaya basarak hayvanı yoldan çıkarmak istedi. Panik olan inek, daha sonra bir sürücünün aracıyla yönlendirmesi sonucu yoldan çıktı. 


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