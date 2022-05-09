İstanbul trafiğinde son durum: Altunizade katılımı adım adım...
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk gözlendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
Altunizade katılımında araçlar adım adım ilerledi.
İBB'nin verilerine göre saat 08.20'de trafikteki yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.
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