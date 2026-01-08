İstanbul'u fırtına vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir uyardığı fırtına, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege genelinde etkili olmaya başladı. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren şiddetlenen lodos ve sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul’un birçok ilçesinde rüzgârın hızının saatte 75–80 kilometreye ulaştığı bildirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, çatılar uçtu, araçlarda hasar meydana geldi.

BAKIRKÖY

Bakırköy Sahil Yolu’nda şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağaç, dört aracın üzerine düştü. Olayın ardından Sahil Yolu’nun Yeşilköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağacı ve dalları motorlu testerelerle keserek yolu temizledi. Çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler’de Yenibosna’daki 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi’nde devrilen bir ağacın altında kalan bir kişi hafif yaralandı. Yaralıya çevredeki yurttaşlar yardım ederken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

AVCILAR

Fırtına Avcılar’da da etkili oldu. Bir iş yerinin çatısı uçarken, kopan parçalar çevredeki iş yerlerinin camlarına zarar verdi.

KAĞITHANE

Kağıthane’de bir alışveriş merkezinin girişindeki kafenin çatısı koparken, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısı yan bahçeye düştü. Olayların ardından itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

FATİH

Yenikapı'da şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu büyüyünce adeta deniz ile kara birleşti.

Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta şiddetli fırtınalar oluştu.

TRAFİK YOĞUNLAŞIYOR

Öğle saatleriyle birlikte sağanağın da etkisini artırmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yükseldi. Saat 12.30 itibarıyla İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 65’in üzerine çıktı.

Öte yandan fırtına ve sağanak Edirne’de su baskınlarına, İzmir’de ise günlük yaşamın aksamasına yol açtı. Çanakkale Boğazı’nda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Yetkililer, akşam saatlerinden sonra rüzgârın yön değiştirmesinin ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin beklendiğini belirterek, yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.