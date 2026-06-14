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İstanbul'un 3 ilçesinde bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'un 3 ilçesinde bu yollar trafiğe kapatıldı

14.06.2026 09:08:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'un 3 ilçesinde bu yollar trafiğe kapatıldı

"Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" etkinliğinin güzergahındaki caddelerin trafiğe kapatılacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuruldu. İşte bugün İstanbul'da trafiğe kapanan yollar...
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İstanbul'da düzenlenecek "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" etkinliği nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3 ilçeyi kapsayan etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlik nedeniyle bugün saat 09.00'dan program bitimine kadar Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan, Tersane caddeleri ile Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi caddeleri ve Tarlabaşı Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif olarak kullanılabilecek.

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