İstanbul'un ardından... Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde meydana geldi.
Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı.
Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.
Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'un ardından...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 7, 2026
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırıhttps://t.co/oKYdcCUoe3 pic.twitter.com/AsKoQtFd4x
GENEL MÜDÜRLÜĞE SİLAHLI SALDIRI
İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü’ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti.
Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan saldırının ardından polis 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.