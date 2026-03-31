İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu: Kimliği tespit edildi

31.03.2026 12:01:00
DHA
Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda çöpleri toplayan temizlik görevlileri çalıların arasında bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

İstanbul'un en merkezi yerlerinden Şişli, Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu.

Sabah saat 08.30 sıralarında Maçka Parkı’nda temizlik yapan görevliler çalıların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 29 yaşında ve 17 ayrı suçtan poliste suç kaydı bulunan Tuncay Yılmaz olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

İncelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

