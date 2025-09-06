Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'un iki ilçesinde otobüs kazası: Yaralı var!

İstanbul'un iki ilçesinde otobüs kazası: Yaralı var!

6.09.2025 13:51:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'un iki ilçesinde otobüs kazası: Yaralı var!

Beşitaş'ta virajı alamayan İETT şoförü önce taksi ve motosiklete ardından da duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Küçükçekmece'de ise, İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Dolmabahçe Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kadir Can Yanık'ın kullandığı İETT otobüsü, yağış nedeniyle virajı alamayarak taksiye ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yurttaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

"OTOBÜS KAYA KAYA GELDİ"

Taksi şoförü Onur Işık, "Ben normal yolumda gidiyorum. Sol taraftan gelen araç direkt kaya kaya geldi. Ben de kendimi kurtarmaya çalışırken arkadan vurdu. Motorcu da arkadaydı direkt onu savurdu. Zaten bu şekilde de içeri girdi" dedi.

Image

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi ve trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan İETT şoförü polis merkezine götürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKULUKLARA ÇARPTI!

Küçükçekmece ilçesinde ise; sabah saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman-Yenibosna Metro hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Halkalı Meydan'da yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Şoför ve otobüste bulunan 3 yolcu kazayı yara almadan atlatırken otobüste hasar oluştu.

Yolcular başka otobüsle yoluna devam ederken, kazaya karışan otobüs bulunduğu yerden alındı.

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #otobüs #İETT haberleri

İlgili Haberler

Kayseri'de feci kaza... Refüje çarpan araç devrildi: Yaralılar var!
Kayseri'de feci kaza... Refüje çarpan araç devrildi: Yaralılar var! Yeşilhisar ilçesinde otomobilin refüje çarpıp karşı yöne geçerek devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
Nevşehir'de feci kaza... Çok sayıda yaralı var! Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.
İstanbul'da yağış kaza getirdi... 1 ölü!
İstanbul'da yağış kaza getirdi... 1 ölü! Eyüpsultan ilçesinde, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Erkan Soytürk, hayatını kaybetti.