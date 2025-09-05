Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'de feci kaza... Refüje çarpan araç devrildi: Yaralılar var!

5.09.2025 11:11:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yeşilhisar ilçesinde otomobilin refüje çarpıp karşı yöne geçerek devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Kıbrıs Caddesi’nde saat 01.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri’den Niğde yönüne giden S.F.A. idaresindeki 38 F 1032 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçip devrildi.

Kazada S.F.A., ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.H., M.H., M.Ö. ve H.F.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Kayseri #yaralı

