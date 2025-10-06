İstanbul'un 'suç haritası' yayımlandı: Hangi ilçe kaçıncı sırada?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, 2025’in ilk dokuz ayında kent genelinde suç yoğunluğu en yüksek bölge Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği oldu. Burada toplam 4 bin 66 suç kaydı işlendi.

EKOL TV'nin haberine göre Gaziosmanpaşa’yı Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği (3 bin 830) ve Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği (3 bin 174) izledi.

ESENYURT 7. SIRADA

Geçmiş yıllarda “suç oranı en yüksek ilçe” olarak anılan Esenyurt, bu yıl 7. sırada yer aldı.

Esenyurt’taki Polis Merkezi Amirliği 2 bin 770, Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği ise 2 bin 756 suç kaydıyla listenin orta sıralarında yer aldı.

SUÇ KAYDI EN YÜKSEK İLK 10 İLÇE

Listede öne çıkan ilk 10 karakol şöyle sıralandı: