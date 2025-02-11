İstanbul Üniversitesi 184 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?

İstanbul Üniversitesi personel alımı yapıyor. Toplamda 184 sözleşmeli personel alınacağını duyuran kurumda büro personeli, fizyoterapist, hemşire, psikolog gibi branşlara alım olacak. Peki, İstanbul Üniversitesi 184 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi 184 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:36

İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. Mülakat olmadan yapılacak alımlarda, adayların KPSS puanı esas alınarak değerlendirme yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi 184 sözleşmeli personel alımı ne zaman? 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 10 Şubat’ta başlarken 24 Şubat’ta sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden İstanbul Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

İstanbul Üniversitesi, farklı kadrolarda toplam 184 sözleşmeli personel alacak. İşte detaylı kontenjan dağılımı:

16 Büro Personeli

50 Hizmetli

45 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

1 Fizyoterapist

40 Hemşire

2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1 Psikolog

1 Sağlık Fizikçisi

21 Sağlık Teknikeri


Etiketler: #İstanbul Üniversitesi #personel alımı
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