İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde öğrenciler, masalara vurarak üniversite yönetimine tepki gösterdi.
Öğrencilerin gerçekleştirdiği eylem sosyal medyada büyük yankı buldu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden yönetime tepki!https://t.co/QQsRoHAJjS pic.twitter.com/Ur3qYxuWa4— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 13, 2025
İTÜ VE BOĞAZİÇİ’NDE DE PROTESTOLAR!
Benzer protestolar, diğer üniversitelerde de görülüyor.
12 Temmuz 2025'te İTÜ'de öğrenciler, rektör Hasan Mandal'ı sırtlarını dönerek protesto etti.
Boğaziçi Üniversitesi'nde de 1 Temmuz 2025'te öğrenciler, bölüm başkanı Selver B. Şahin'i kürsüye sırtlarını dönerek protesto etti.