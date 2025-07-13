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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden yönetime tepki!

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden yönetime tepki!

13.07.2025 18:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden yönetime tepki!

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde yönetime tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde öğrenciler, masalara vurarak üniversite yönetimine tepki gösterdi.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği eylem sosyal medyada büyük yankı buldu.

İTÜ VE BOĞAZİÇİ’NDE DE PROTESTOLAR!

Benzer protestolar, diğer üniversitelerde de görülüyor. 

12 Temmuz 2025'te İTÜ'de öğrenciler, rektör Hasan Mandal'ı sırtlarını dönerek protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde de 1 Temmuz 2025'te öğrenciler, bölüm başkanı Selver B. Şahin'i kürsüye sırtlarını dönerek protesto etti.

 

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