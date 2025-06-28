İstanbul Üniversitesi’nde final haftasında öğrenciler öğünsüz bırakıldı: Okulda yemek krizi

İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) final ve bütünleme sınavlarının başladığı dönemde yemek hizmetlerinin kısıtlandığı belirtildi. Bu durum öğrenciler arasında büyük tepkiye neden oldu. Tadilat gerekçesiyle bazı yemekhanelerin kapatılması ve kalan noktalarda yalnızca öğle yemeği verilmesi, binlerce öğrenciyi sınav haftasında öğünsüz bıraktı.

'PERSONEL DE ŞİKÂYETÇİ'

Konuya ilişkin Eğitim-Sen İstanbul Üniversitesi temsilcisi ve akademisyen Levent Dölek, öğrencilerin yanında personellerin de durumdan memnun olmadığını belirtti. Dölek, “Yemek hizmetinin yalnızca öğle yemeğiyle sınırlandırılması kabul edilemez. Zaten uzun süredir yemekhane hizmetinin kalitesi, doyuruculuğu ve besleyiciliği konusunda ciddi şikâyetler vardı” dedi. Dölek asıl sorunun yemekhanenin özelleştirilmiş olması ve hizmetin dışarıdan alınması olduğuna değindi. Dölek, “Bu üniversite bir kamu kurumuysa, kamu hizmeti ilkesi gereği öğrencilerin beslenme hakkı garanti altında olmalı. Üç öğün verilen bir hizmeti bire indirmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Tadilat varsa, kalan alanlarda hizmet sürdürülmeli. Bu uygulama plansızlık değilse ihmaldir” diye konuştu

'BÜTÇEMİ YARALADI'

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi M.A. ise mağduriyet yaşadıklarını aktardı. M.A., “Kampüsümüzde Esnaf Yemekhanesi tadilat gerekçesiyle bir süredir kapalıydı, şimdi de Çelik Yemekhanesi’nde sadece öğle yemeği veriliyor. Ekonomik krizin omuzlarımızdaki yükü her geçen gün daha da ağırlaşırken ‘sezona girdik’ bahanesiyle alınan bu karar bütçemi epey yaraladı. Sınavlara çalışmamız gerekirken vaktimizi kampüs çevresinde geçireceğimiz aşikâr; dolayısıyla mevcut durumda ya dışarıda pahalı fiyatlara yemek yememiz ya da aç kalmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.