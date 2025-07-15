İstanbul Üniversitesi'nden 'kayınvalideye' taziye mesajı: Akademi siyasete mi teslim?

İstanbul Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın kayınvalidesi için taziye mesajı yayımladı.

İstanbul Üniversitesi’nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın kıymetli kayınvalidesinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz… İstanbul Üniversitesi ailesi olarak acılarını paylaşıyor, dualarımızla yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Söz konusu taziye mesajı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Özellikle devlet üniversitelerinin, siyasi pozisyondaki kişilere yönelik böylesi kurumsal duyarlılıklar göstermesi, "akademik tarafsızlık ilkesine aykırı" olarak yorumlandı.

DAHA ÖNCEDEN OTELE ‘ALINMADIK’ DİYE DUYURU YAYIMLANMIŞTI!

İstanbul Üniversitesi’nin daha önce yaşadığı benzer bir kurumsal tartışma ise yeniden gündeme geldi.

17 Aralık 2023’te üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanan bir açıklamada, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesinin Konya Dedeman Otel'de yaşadığı konaklama krizi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Üniversite o tarihte “Konya Dedeman Otel Hakkında Basın Açıklaması” başlıklı duyuruda şu ifadeleri kullandı: “Hiç de hoş olmayan, büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Rektörümüz ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17.00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz.”