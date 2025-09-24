İstanbul Valiliği açıkladı: Yılın ilk 8 ayında 112 ihbarlarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı

İstanbul Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne yapılan asılsız aramaların ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı. Valilik, yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'inin asılsız çıktığını aktardı.

Valilikten yapılan açıklamada, acil durumlarda erken müdahalenin hayat kurtardığına dikkat çekilerek, idari yaptırımlar ve uyarılara rağmen asılsız çağrıların devam ettiği belirtildi.

6 MİLYON 643 BİN 190’I ASILSIZ ÇIKTI

01 Ocak - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul’daki 112 Acil Çağrı Merkezlerinde toplam 10 milyon 621 bin 42 çağrı karşılandı. Bunların 3 milyon 977 bin 852’si vakaya dönüşürken, 6 milyon 643 bin 190’ı asılsız çıktı. Böylece yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5’inin asılsız olduğu kaydedildi.

Asılsız çağrılara rağmen, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen sağlık çağrılarına ortalama müdahale süresinin 9 dakika 25 saniye olarak gerçekleştiği bildirildi.

Valilik, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezlerini, gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.