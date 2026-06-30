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İstanbul Valiliği 'en sıcak gün' diyerek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

İstanbul Valiliği 'en sıcak gün' diyerek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

30.06.2026 18:24:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Valiliği 'en sıcak gün' diyerek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

İstanbul Valiliği, yarın kentte hava sıcaklarının 40 dereceye kadar yükselecek olması nedeniyle tedbirli olunması için uyarıda bulundu.
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İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın yılın en sıcak günü yaşanacak. İlimizde yarın (01.07.2026 Çarşamba) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek. Hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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