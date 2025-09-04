İstanbul Valiliği'nden 'tekne ve yat'lara ilişkin genelge: 'Can ve mal güvenliğinin temini...'

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede İstanbul Boğazı'nda artan izinsiz kıyı kullanımları, kaçak elektrik kullanımı ve yetersiz altyapı gibi sorunların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

Genelgeyle kıyı alanlarındaki günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerine sınırlama getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından işletme izni bulunmayan iskele, rıhtım ve tonoz gibi kıyı yapılarında 24 metre ve üzeri boydaki turizm amaçlı teknelerin indirme ve bindirme yapması yasaklandı.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yolcu indirme ­bindirme faaliyeti gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır. Bu faaliyetlerin kıyı tesisi işletme izni olan yerlerde yürütülmesi sağlanacaktır. İstanbul Boğazı Anadolu ve Avrupa kıyılarında bağlama ve barınma yaparak büyüklükleri itibarıyla gerek deniz trafiği, gerekse karada trafik yoğunluğu yapan ve kıyı tesisi izni bulunmayan yerlerden usulsüz biçimde elektrik, su ve atık alımı gibi altyapı hizmetlerinden yararlandığı tespit edilen tam boyu 24 metre ve üzeri günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar için, İstanbul Boğazının Avrupa ve Anadolu kıyılarında kıyı tesisi işletme izni olan yerler barınma ve bağlama alanı olarak belirlenmiştir. Bu teknelerin kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerlerde yasadışı bağlama ve barınma yapmaları yasaklanmıştır.

“CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN TEMİNİ”

Bu karar; Kamu düzeninin ve asayişin sağlanması, can ve mal güvenliğinin temini, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi, altyapı güvenliğinin sağlanması, deniz turizmi faaliyetlerinin yasal, çevreci ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amaçları doğrultusunda alınmış olup, İstanbul ili sınırları içindeki tüm kıyı yapılarında uygulanacaktır.”

Yeni karar ile birlikte, Boğaz’da faaliyet gösteren tekne ve yat işletmelerinin yalnızca yetkili kurumların işletme izni verdiği kıyı yapıları üzerinden faaliyetlerini sürdürmesine izin verilecek.