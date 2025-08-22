İstanbul Valiliği’nin sokak hayvanlarını ‘toplatma’ talimatı tepkilere yol açtı: Karardan vazgeçilmeli

Türkiye’de 30 Temmuz 2024’te AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayvanseverler kanuna tepki gösterirken Türkiye genelinde sayısız şiddet ve katliam örneğine tanık olundu.

Son olarak İstanbul Valiliği’nin açıklaması tartışmalara yol açtı.

Valilik dün 2025-2026 eğitimöğretim yılı öncesinde sahipsiz hayvanların başta okul çevrelerinden “ivedilikle” toplanması gerektiğini belirten bir yazı yayımladı. Gerekçe olarak, sürü halinde dolaşan köpeklerin yurttaşların can güvenliğini tehdit ettiği gösterildi. İstanbul Valiliği’nin yeni eğitim dönemi öncesi sahipsiz sokak hayvanlarının okul çevrelerinden toplanması yönündeki talimatı, kamuoyunda endişe ve tepkiyle karşılandı.

‘SORUMLUSU HAYVANLAR DEĞİL’

Cumhuriyet’e konuşan Yaşatacağız Platformu aktivistleri, İstanbul Valiliği’nin elini derhal köpeklerden çekmesi gerektiğine vurgu yaparak “Sokakta yaşayan hayvanlar çevre sağlığının bozulmasının sorumlusu değildir. Çevre sağlığını bozan iklim krizini derinleştiren iktidar politikaları, kuraklığa neden olan uygulamalar, ormanları, zeytinlikleri madencilere pazarlayan politikalardır” dedi. Valiliğin önce uygulanan yanlış çevre ve kamu güvenliği politikalarıyla ilgilenmesi gerektiğini ifade eden yaşam hakkı savunucuları, “Hiçbir hayvan kamu düzenini bozmaz. Kamu düzenini sınav sorularını çalanlar, sahte diploma çeteleri, liyakatsiz kamu çalışanları, trafik canavarları bozar. Halk güvenliğini sağlamak isteyen yoksullukla, yolsuzlukla, rüşvetle mücadele eder, mafyanın elini kolunu sallayarak gezmesiyle, kadın ve trans cinayetlerine son verilmesi için mücadele eder” ifadelerini kullandı.

Hayvanseverler İstanbul Valiliği’nin bu çağrısını acil bir şekilde geri çekmesini istedi.

'UMUDUMUZ HAYVAN HAKLARI HAREKETİ'

Yaşam hakkı savunucusu avukat Sevcan Çamlıdağ, valiliğin basına yansıyan talimatının ve benzeri açıklamaların hayvana yönelik şiddeti tetiklediğine dikkat çekerek “Bunun en çarpıcı örneğini, katliam yasası tartışmaları sürerken Ankara’da dirgenle yavru köpekleri öldüren kişinin ‘Devlet yasa çıkardı, hayvanları öldürmek için’ sözlerinde görmüştük” ifadelerini kullandı.

Yasaların insanmerkezci bir anlayışla kaleme alındığını belirten Çamlıdağ, hayvanlara yönelik ayrımcılık ve nefret söylemi teşkil eden ifadelerin cezalandırılabilmesinin olanaklı olmadığını belirterek “Türkiye’de yükselen hayvan hakları hareketinin bu konuda gelişmelere önayak olacağını umuyorum” dedi.