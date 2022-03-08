İstanbul Valiliği yasaklamıştı, Kaftancıoğlu 20. Feminist Gece Yürüyüşü için harekete geçti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul Valiliği'nin Taksim'deki Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasaklama kararına karşı yürütmenin durdurulması ve kararın iptaline ilişkin İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Fotoğraf: Nagihan Yılkın
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Valiliği'nin "20. Feminist Gece Yürüyüşü”nü yasaklama kararına yönelik yürütmenin durdurulması ve kararın iptaline ilişkin İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurdu.
Partiden yapılan açıklamada, "Kaftancıoğlu adına parti avukatlarımız İstanbul Valiliğinin 07.03.2022 tarihli 14.00 saatli 2022-17 sayılı basın açıklamasında belirtilen Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "20. Feminist Gece Yürüyüşü”nü yasCHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu adına parti avukatlarımız İstanbul Valiliğinin 07.03.2022 tarihli 14.00 saatli 2022-17 sayılı basın açıklamasında belirtilen Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "20. Feminist Gece Yürüyüşü”nü yasaklama kararına yönelik yürütmenin durdurulması ve kararın iptaline ilişkin İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurmuştur" denildi.
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