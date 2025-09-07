İstanbul Valiliği yeni eğitim-öğretim yılında okul çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında okullarda ve çevresinde alınacak tedbirleri duyurdu.

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul tedbirleri uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nin genelgesi şöyle:

İlimizde 3 milyona yakın öğrencimiz ve 170 binden fazla öğretmenimiz ders başı yapacak. İstanbul Valiliği olarak öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce;

- İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 808 noktada, 1.496 ekip ve 3.151 personel ile okul tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecektir.

Çocuk Şube Müdürlüğü

- Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip önceden belirlenmiş okullarda “Okul Giriş Çıkış saatlerinde” sabit olarak görev yapacaktır.

- Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına en seri şekilde müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri (M.O.T.), 39 İlçede 47 Ekiple aralıksız görev yapacaktır.

- Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada, 331 Ekiple (Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Personelleri ile) eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecektir.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarına aralıksız olarak devam edecektir.

Trafik denetleme - bölge trafik ve ilçe trafik büro ekipleri;

- 08-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli unsur (Şahin), 39 yaya, 33 çekici olmak üzere toplam 866 personel ile trafik tedbirleri uygulanacaktır.

- Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecektir.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü;

08-19 Eylül tarihleri arasında;

- Okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip,

- Okul önü ve çevrelerinde giriş - çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacaktır.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca;

Okulların açılacağı 08 Eylül 2025 günü ve sonraki günlerde

- Sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır.

- Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan denetimler, okulların açılması ile birlikte yoğunluğu artırılarak devam edecektir.

- Jandarma ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacaktır.