İstanbul Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
İstanbul Valiliği yurttaşların, valilik ve diğer kurumların ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesini istedi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde kendisini valilik çalışanı, kaymakam ve benzeri unvanlar kullanarak tanıtan kişi veya kişilerce vatandaşlardan çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Valiliğimizin hiçbir mensubu, herhangi bir sebeple vatandaşlarımızdan maddi yardım talebinde bulunamaz. Vatandaşlarımızın güven ve iyi niyetlerini suistimal ederek menfaat temini amacını taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye davet ediyoruz.''
En Çok Okunan Haberler
-
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Emel Sayın’dan kötü haber
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Erdoğan'a kötü haber
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- İktidardan jet bir adım daha!
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Saray'da 'İmamoğlu' toplantısı