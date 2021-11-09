İstanbul Valiliği'nden soğuk hava uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugünden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. İstanbul Valiliği de soğuk havanın etkisine girmesi beklenen İstanbul için uyarı yaptı.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nde yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba (10.11.2021) gününden itibaren hissedilir derecede (4-8 derece) azalarak; mevsim normalleri civarına ve yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği de soğuk havanın etkisine girmesi beklenen İstanbul için uyarı yaptı.
Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Bölgemizde beklenen hava durumu;
09.11.2021 Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli ile Tekirdağ’ın kuzey kesimleri) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
10.11.2021 Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova), yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bölgemiz genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.
Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor."
#İstanbul'da #havadurumu:— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 9, 2021
??Meteorolojik Değerlendirmelere göre;
bugünden itibaren (9 Kasım, Çarşamba) hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.
??Bölgemizde beklenen hava durumu için tıklayınız: https://t.co/GaqyR1rDnC pic.twitter.com/qpb3G94JDa
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