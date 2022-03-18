İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul için turuncu alarm verildi

18 Mart 2022 Cuma, 18:38

İstanbul’da bugün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından kent için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, paylaşımında şunları belirtti:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU ALARM verdi.



03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.



Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.