İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul için turuncu alarm verildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 19 Mart Cumartesi günü kent için turuncu alarm verdiğini duyurdu.
İstanbul’da bugün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından kent için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, paylaşımında şunları belirtti:
- Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU ALARM verdi.
- 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
- Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.
??Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
?19 Mart Cumartesi günü (Yarın) #İstanbul için
??TURUNCU ALARM verdi??
?03.00-06.00 arası kar
?06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor??
Lütfen,
?Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım?#KarlaMücadele pic.twitter.com/NYQJa02Q8N
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Balotelli'ye milli takım şoku!
- Meral Akşener 5 esnafa gitti, 5 ah işitti
- 2022 Formula 1 heyecanı Bahreyn'de başlıyor
- Vali duyurdu: Turuncu alarm verildi
- İstanbul'da korkutan görüntü: Yaklaşık 200 metre...
- Çaykur Didi Stadyumu kardan temizleniyor
- Kan donduran cinayet: Önce vurdu, sonra gömdü
- Anderson Talisca'da flaş gelişme!
- A Millilerin aday kadrosu açıklandı! 3 yeni isim
- Kovid-19’dan daha tehlikeli olabilir