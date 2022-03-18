İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul için turuncu alarm verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 19 Mart Cumartesi günü kent için turuncu alarm verdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 18:38
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul için turuncu alarm verildi
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İstanbul’da bugün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından kent için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, paylaşımında şunları belirtti:

    •  Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU ALARM verdi.
    • 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
    • Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.


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