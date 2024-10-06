İstanbul Valisi Davut Gül'den Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ile ilgili yayın yasağı uyarısı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 16:57

Güncelleme: 06.10.2024 - 16:57

Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ile ilgili bazı görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yayın yasağına rağmen yapılan bu paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu anımsatan Vali Gül'ün açıklaması şöyle:



"Canice katledilen kızlarımızın görüntülerine yayın yasağı getirilmesine rağmen maalesef bazı kişilerin sorumsuzca paylaşım yaptığını üzülerek görüyoruz. Aileler bu konuda rahatsızlıklarını ve üzüntülerini bildirdiler. Acılarıyla boğuşan ailelerin acısına, insanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak, paylaşım sebebi ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmaz. Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır."

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNMUŞTU

Vali Gül, dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Uzuner ve Halil ailelerine taziye ziyaretinde bulunmuş, başsağlığı dileklerini iletmişti.