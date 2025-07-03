İstanbul Valisi Gül, yılın ilk altı ayındaki emniyet verilerini açıkladı

Emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı.

''İZİNSİZ GÜNÜBİRLİK KİRAYA VERİLDİĞİ TESPİT EDİLEN 275 KONUTA 78 MİLYON CEZA UYGULANDI''

Toplantıda konuşan Vali Gül, "Verilerini paylaşacağımız ilk başlığımız asayiş. Dünyanın en güzel ve güvenli şehirlerinden biri olan İstanbul'umuzun huzuruna katkı sunmak en önemli vazifemiz. Nitekim Rakamlara baktığımızda bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suç yüzde 9 azalmış, aydınlatma oranı ise yüzde 99,4'e yükselmiş. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise azalma yüzde 26, aydınlatma oranı ise yüzde 5 buçuk artarak yüzde 90,4 olarak gerçekleşmiş. Bu ne demek: İstanbul'umuz düne göre daha huzurlu, daha güvenli demek. Yine çeşitli suçlardan kimi 5, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan kişilerin yakalanma oranındaki artış da bu suçların azalmasını olumlu yönde etkiliyor. Çünkü, hakkında yakalama kararı bulunan her bir kişinin yakalanması demek, yeni suçların önüne geçmek demek. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz tedbirlerimizi sürekli artırdığımız başlıklardan biri de ruhsatsız silahlar. 2025 yılının ilk altı ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 8 bin 323 silah ele geçirildi. 8 bin 557 kişi yakalandı. Tutuklanan kişi sayısı yüzde 123 arttı. Silahla işlenen suçların yüzde 90'dan fazlası ruhsatsız silahlarla işleniyor. İzinsiz olarak günübirlik kiralanan konutlar... Geçen senenin aynı dönemine göre denetimlerimiz 20 kat, uygulanan ceza miktarı 59 kat arttı. İzinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 275 konuta 78 milyon TL cezai işlem uygulandı" dedi

''KAÇAK ÜRÜNLERDEN ÖNLENEN VERGİ KAYBI İKİ KATINI AŞARAK 1 MİLYAR 33 MİLYON LİRA OLDU''

Organize suçlarla mücadeleden bahseden Vali Gül, "Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde 2025 yılının ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre operasyonlarımız yüzde 32, çökertilen suç çetesi sayısı ise yüzde 30 arttı. Üzerinde önemle durduğumuz başlıklardan biri de kaçakçılık. 2025 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 2 bin 269 oldu. Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında ele geçen miktar 3 katına çıktı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmalarıyla ele geçirilen kaçak ürünlerden önlenen vergi kaybı iki katını aşarak 1 milyar 33 milyon lira oldu" diye konuştu.

''2 KATINI AŞARAK 47 MİLYON ADETE ULAŞTI''

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili de konuşan Davut Gül, "Bu yılın ilk 6 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 buçuk artışla 5 bin 580 oldu. Ekiplerimize narkotik olaylarda nokta atışı müdahale imkanı veren NARVAS sayesinde operasyon ve yakalanan şüpheli sayıları arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katını aşarak 47 milyon adete, kenevir miktarı ise 7 katını aşarak 22 bin 800 köke ulaştı. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde denetimlerimiz artarak devam etti" şeklinde konuştu.

''DENETİMLERİMİZ GEÇEN SENENİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 34 ARTTI''

Şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini belirten Vali Gül, "İstanbul, uyumayan bir şehir. Hepimizin bir parçası olduğu, gece gündüz trafik akışı olan bir şehir. Güvenli bir şekilde seyahat etmek ve trafikte olabildiğince az zaman geçirmek, hepimizin hakkı. Bu sebeple 5 bin 245 personel ve 946 ekibimizle trafikte denetim ve önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Ayrıca, okul servisi denetimlerimiz geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34, ticari taksi denetimlerimiz ise yüzde 24 arttı. Cezaların artmasıyla usulsüz çakar kullanımı hızla azalmaya devam ediyor. Bu noktada, kural ihlali kimden gelirse gelsin, ekiplerimiz gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır, uygulamaya devam edecektir" dedi.

''SON 1 AYDA 42 BOĞULMA VAKASI MEYDANA GELDİ''

Vali Gül, “Havaların ısınması ile ormanlık alanlardaki tedbirlerimizi daha da artırdık. Bu alanları 7/24 kontrol ediyoruz. Ayrıca orman yangını riskini en aza indirebilmek amacıyla 23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, ateş yakmayı yasakladık. Sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak, boğulma vakalarını engellemek için denetim ve kontrollerimizi artırdık. Yaptığımız uyarılara, aldığımız tedbirlere rağmen maalesef son bir ayda 42 boğulma vakası meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Yaz mevsiminin gelmesiyle üzerinde daha çok duracağımız şu konuya da sizler aracılığıyla değinmek istiyorum. Son zamanlarda vatandaşlarımızın toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı yönündeki şikayetler artmıştır. Kamusal alanlar, isteyen herkesin yüksek sesle müzik açıp etrafındaki insanları rahatsız edebileceği mekânlar değildir. Buralar herkese aittir ve bireysel konser mekanı değildir. Müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden bu tip kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu konuda gerekli tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.