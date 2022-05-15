İstanbul Valisi köprüden motosikletiyle geçti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 11:05
İstanbul Valisi köprüden motosikletiyle geçti
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Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 ÇanakkaleKöprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.


Yurttaşlar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden araçlarıyla geçişleri için 200 TL öderken, feribot geçişlerinde 95 TL ücret ödüyor.


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