İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kuvvetli kar yağışı uyarısı!

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:17

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslenerek kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

"Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız, kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Yerlikaya şunları dile getirdi:

"Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."

Günaydın Hemşehrilerim



Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız,kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum??



Meteorolojik verilerine göre #İstanbul’da bugün kuvvetli #kar yağışı bekleniyor??



Lütfen bugün de

?Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım!?#Cumartesi pic.twitter.com/6vbLK0Ttkb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022

SON DURUM

İstanbul'da, dün gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent, yeni güne de kar yağışının etkisi altında başladı.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam ediyor.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Öte yandan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta da kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.