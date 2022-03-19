İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kuvvetli kar yağışı uyarısı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün de kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek yurttaşlara uyarıda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslenerek kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
"Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız, kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Yerlikaya şunları dile getirdi:
"Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."
Günaydın Hemşehrilerim— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022
Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız,kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum??
Meteorolojik verilerine göre #İstanbul’da bugün kuvvetli #kar yağışı bekleniyor??
Lütfen bugün de
?Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım!?#Cumartesi pic.twitter.com/6vbLK0Ttkb
SON DURUM
İstanbul'da, dün gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent, yeni güne de kar yağışının etkisi altında başladı.
Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam ediyor.
Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Öte yandan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta da kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.
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