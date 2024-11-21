İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarı
Ankara ve İstanbul Valiliği, bugün kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerini paylaşarak, bugün kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini bildirdi.
Ankara Valiliği'nin medya sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Rüzgârın, Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İstanbul Valiliği'nin yaptığı paylaşım ise şöyle:
"Batı Karadeniz’de rüzgârın, bugün ilk saatlerden itibaren Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra Kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Marmara’da rüzgârın, bugün ilk saatlerden itibaren Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.''
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