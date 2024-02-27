İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:52

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında, örgütün sözde askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık aranma, ayrıca askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılmak suretiyle örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlandığı belirlendi.

Aralarında 10 eski askeri personel ile sözde mahrem imam olan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

Diğer 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.