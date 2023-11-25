İstanbul dahil birçok il için kar ve sağanak alarmı: Meteoroloji, AFAD ve Bakan Yerlikaya'dan uyarı...

Yayınlanma: 25.11.2023 - 20:59

Güncelleme: 25.11.2023 - 21:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz’in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı’nda kuvvetli, Batı Akdeniz’in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji, üç kez kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi'nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya'nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (80 km/saat), 26.11.2023 (Pazar) günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan da uyarı geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sarı ve turuncu kodlu harita yayınlanırken "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat!" uyarısı yapıldı.

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??? 26 Kasım Pazar günü;



?? Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun Kuzeyinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 44 ilimiz için Turuncu, 20 ilimiz için Sarı uyarı… pic.twitter.com/G7J8tpQyWc — AFAD (@AFADBaskanlik) November 25, 2023

BİR UYARI DA İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava durumuna karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, “44 ilimiz için turuncu, 20 ilimiz için sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı. 81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.