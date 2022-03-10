İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlaması
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidildi. İstanbul’dan yurt içi ve yurt dışına yapılacak toplam 486 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
Karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda diğer seferlerin aksamaması için operasyonlar devam ederken apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıklar tamamlandı.
Havalimanının belli bölgelerinde karla mücadele araçları hazır bekletiliyor. İGA ekipleri kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başlarken İstanbul Havalimanı'nda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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