İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “sahte para basıp piyasaya sürmeye çalıştıkları” iddia edilen bir şebekeye yönelik, İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

ANKA
05 Nisan 2022 Salı, 11:01
İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, piyasaya sahte para sürmek amacıyla kurulan matbaada sahte ABD doları basımının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bunun sonucunda da 3 Nisan’da İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Sahte para basımı yapılan matbaada ise 2 bin 650 tabaka halinde basımı yapılmış 1 milyon 60 bin sahte dolar, 8 bin tabaka prova baskısı yapılmış değeri 3 milyon 200 bin olan sahte dolar, 76 kesimi tamamlanmış 100’lük banknotlar halinde sahte dolar, sahte dolar yapımında kullanılan 1 klişe kalıp, sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kağıt (Basımı tamamlanması halinde piyasa değeri 5 milyon sahte ABD dolarına eşdeğer) ile yine sahte para basımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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