İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı

05 Nisan 2022 Salı, 11:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, piyasaya sahte para sürmek amacıyla kurulan matbaada sahte ABD doları basımının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bunun sonucunda da 3 Nisan’da İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte para basımı yapılan matbaada ise 2 bin 650 tabaka halinde basımı yapılmış 1 milyon 60 bin sahte dolar, 8 bin tabaka prova baskısı yapılmış değeri 3 milyon 200 bin olan sahte dolar, 76 kesimi tamamlanmış 100’lük banknotlar halinde sahte dolar, sahte dolar yapımında kullanılan 1 klişe kalıp, sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kağıt (Basımı tamamlanması halinde piyasa değeri 5 milyon sahte ABD dolarına eşdeğer) ile yine sahte para basımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.