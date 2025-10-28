İstanbul yağmura teslim: Metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düştü

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, dün yurdun batı bölgelerine giriş yaptı ve İstanbul'da kuvvetli yağış ile fırtına şeklinde etkili oldu.

Öğle saatlerinden itibaren esen lodos kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde etkili olurken, saat 16.00 itibarıyla Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülmeye başladı.

Saat 23.00'e kadar il genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış geçişleri neticesinde bölgede metrekareye 15 ila 35 kg arasında yağış kaydedildi.

AKOM'DA KRİZ MASASI KURULDU

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, hava tahmin raporları doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşullarıyla mücadele için ekiplerini günler öncesinden hazırlandı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masası kurarak koordineli çalışmayı sağladı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan da ekiplerle temas halinde oldu ve akşam saatlerinde çalışmalara bizzat başkanlık etti.

YAKLAŞIK 6 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Açıklamaya göre, İBB, ani su baskını ve fırtına zararlarını en aza indirmek için 5.890 personel ve 1.913 araç/iş makinesi ile önemli bir ekip gücünü sahaya sürüldü. Ekipler, İstanbul'un dört bir yanından gelen ihbarlara anında müdahale ederek büyük çaplı sorunların önüne geçti.

Su baskınlarına karşı kritik görev üstlenen İtfaiye, altyapı ve su tahliye sorunlarını çözen İSKİ, hasar gören yolların onarımı ve güvenli geçişi sağlayan Yol Bakım Daire Başkanlığı ekipleri sahadaydı.

Ayrıca, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Afet İşleri, Zabıta, İBB Trafik, İETT, Metro İstanbul, Halkla İlişkiler ve İşletmeler Müdürlüğü birimleri de dahil olmak üzere toplam 5.890 personel ve 1.913 araç/iş makinesi sahada aktif görev yaptı.

HAVA ISINIYOR

İstanbul'da bugün hava çoğunlukla bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren hafif yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 18 derece civarında seyredecek.

Yağışlı günler geride kalırken, önümüzdeki hafta boyunca havanın kuru ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Perşembe'den itibaren sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.