İstanbul Yeşilköy'de kıyıya ölü yunus vurdu

İstanbul'da Bakırköy Yeşilköy sahilinde bir ölü yunus kıyıya vurdu.

IHA
03 Kasım 2021 Çarşamba, 09:40
İstanbul Yeşilköy'de kıyıya ölü yunus vurdu
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Bakırköy Yeşilköy Sahili’nde yürüyüş yapan vatandaşlar bir yunus balığının kıyıya vurduğunu gördü.

Balığın yanına giderek yaşayıp yaşamadığını kontrol eden vatandaşlar, balığın başından yaralandığını ve bu yaralanma sonucu öldüğünü fark etti. Balığın öldüğünü anlayan vatandaşlar ekiplere haber verdi. 




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