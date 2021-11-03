İstanbul Yeşilköy'de kıyıya ölü yunus vurdu
İstanbul'da Bakırköy Yeşilköy sahilinde bir ölü yunus kıyıya vurdu.
Bakırköy Yeşilköy Sahili’nde yürüyüş yapan vatandaşlar bir yunus balığının kıyıya vurduğunu gördü.
Balığın yanına giderek yaşayıp yaşamadığını kontrol eden vatandaşlar, balığın başından yaralandığını ve bu yaralanma sonucu öldüğünü fark etti. Balığın öldüğünü anlayan vatandaşlar ekiplere haber verdi.
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