İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurttaşlar, yılın ilk günlerinde karın ne zaman yağacağını merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'da son günlerde kış kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düştüğü İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji tarafından paylaşılan 2025 yılının ilk verilere göre, İstanbul'a kar yağması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının da düşeceğini belirtti.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunu cevaplayan uzmanlar, ocak ayının ikinci haftasını işaret etti. 4-5 Ocak tarihlerinde İstanbul'a hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin edilirken, önümüzdeki hafta soğuk havanın Marmara'da kar yağışını etkileyebileceği belirtildi.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri şöyle:
2 Ocak Perşembe: 5° - 13° / Puslu
3 Ocak Cuma: 10° - 14° / Rüzgarlı
4 Ocak Cumartesi: 10° - 13° / Kuvvetli Yağmurlu
5 Ocak Pazar: 7° - 10° / Kuvvetli Yağmurlu
6 Ocak Pazartesi: 4° - 10° / Az Bulutlu
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