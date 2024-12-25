Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:36

Güncelleme: 25.12.2024 - 10:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 ile turuncu, 15 ile sarı kodlu uyarı verdi.. Buna göre kuzeyden gelen yağışlı hava dalgası hafta sonu da sürecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Yılbaşında Türkiye'de kar görünmüyor. Dağlarda kar olabilir ama 90 yıllık verilere baktığımızda İstanbul'a pek kar yağmamış. İstanbul'da lodos etkisi var. Sıcaklıklar 14-15 dereceye çıkacak. Önümüzdeki günlerde Anadolu'da önemli bir kar yağışı yok.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'da Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, kar için beklenen tarihi paylaştı.

Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı'nda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini kaydetti.