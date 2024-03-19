İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Türkiye'nin çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüleceği bildirildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara'da yarın yağış beklenmediğini ancak çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağını, kar yağışının perşembe ve cuma günü aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağışların sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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