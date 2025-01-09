İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:25

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumuna ilişkin haritayı paylaştı. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar İstanbul'a gelecek ama tabii ne zaman geleceği hep soru işareti olarak kalıyor. Hani yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi. Ama 10-11 gelecek diyorduk. Fakat sistem biraz gecikiyor. Daha doğrusu Balkanlar'da kalacak gibi geliyor. Ama Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'da kar muhakkak gelecek.

İstanbul'un kışı, ocak ayı ve şubat ayıdır. Aralık ayında pek İstanbul'a kar yağmaz. Kar yağarsa ne kadar yağarsa, aslında 90 yıllık bir geçmişe baktığımız zaman yılbaşında sadece 2 yılbaşı kar yağmış İstanbul'a. Onun için yani İstanbul'un kar beklentisi biraz zor. Hem ısı adası etkisi büyük bir şehir, hem de etrafı denizlerle çevrili olduğu için ılıman bir iklime sahip.