İstanbul'a nefes: 20 yeni yaşam vadisi

26 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Resmi nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul, 1998’de 10 milyon sınırını aştığından beri megakent olarak adlandırılan şehirler arasında. 24 yıl gibi bir sürede bu artış gerçekleşirken; yapılaşma baskısıyla, tarım arazileri ve yeşil alanlar vasıflarını birer ikişer kaybetti. Dere yatakları şehrin içinde kayboldu. Yeni mahalleler ve semtler büyüyerek ilçelere dönüştü. Şehir planlamasından yoksun olarak gerçekleşen aşırı büyüme nedeniyle insanın doğayla bağı güçleşti. Şehirden uzak alanlara hatta şehir dışına çıkmak için “kaçış rotaları” öneren içerikler, internette popüler içeriklere dönüştü. Oysa İstanbul, iklimi, yaban hayatı ve başarılı kent planlamasıyla insan ve doğa ilişkisinin en kolay kurulabileceği kentler arasında olmalı. Kamusal yeşil alanda iyi planlamanın en güzel örneklerinden biri Beylikdüzü’nde; dönemin Beylikdüzü, bugünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından hayata geçirildi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi, 1 milyon 200 metrekarelik alanda spora, sosyalleşmeye, dinlenmeye imkan tanıyan şehir parkı modeli olarak şehrin doğa, doğanın da şehir içinde var olabileceğini gösterdi. Bu örnek şehir parkı modeli Yaşam Vadileri, şimdi İstanbul’un doğusundan batısına kadar pek çok ilçeye daha kazandırılacak. İstanbullunun yeşille buluştuğu alanların sayısı artacak.

İHTİYACA GÖRE TASARIM

Yaşam Vadileri, her ilçenin kendi sosyal dokusu, doğal yapısı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanıyor. Bazı yerlerde eğitim birimlerine odaklanılırken, bazılarında ise spor alanlarına daha fazla ağırlık veriliyor. Bölgenin ihtiyaçları kapsamında tasarımlar yapılıyor. İhtiyaç analizinde İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Planlama Ajansı, projeyi koordine eden İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına önemli veriler sunuyor.

AYAMAMA TÜM İSTANBUL’A NEFES ALDIRACAK

Kentin farklı bölgelerinde yapımı devam eden 20 Yaşam Vadisi’nden en çok merak edilenlerin başında Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinden geçen Ayamama Deresi Yaşam Vadisi geliyor. 2009 yılında İstanbul’un hafızından silinmeyecek sel felaketinin yaşandığı Ayamama, İBB’nin sürdürdüğü hummalı çalışmayla artık taşmayacak. Barındırdığı donatılarla buluşma noktasına dönüşecek.

Ayamama Deresi Yaşam Vadisi hayata geçtiğinde; dere çevresinin kuzeyi festivallere ev sahipliği yapacak. Güneyi ise yaya ve bisiklet ulaşımına olanak tanıyan yeşil alana dönüşecek. Proje alanı 1 milyon 200 bin metrekareyi bulan ve üç etaptan oluşan Ayamama Deresi Yaşam Vadisi’nde çocuk oyun ve etkinlik alanları, tenis kortları, kaykay pisti, macera parkuru, spor sahaları, gölet ve otoparklar bulunacak. Her yaştan İstanbulluların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yepyeni dev bir şehir parkı kente kazandırılacak.

Üç etaptan oluşan ayamama deresi yaşam vadisi’nde, ilk etabın 2022’nin sonunda açılması planlanıyor.

Ayamama Deresi Yaşam Vadisi

• 2 bin 200 metre Bisiklet ve 4 bin 400 metre Yürüyüş Yolu

• 1 adet Kaykay Pisti

• 2 adet Basketbol Sahası

• 1 adet Voleybol Sahası

• 2 adet Egzersiz Alanı

• 2 adet Çocuk Oyun Alanı

• 1 adet Macera Parkuru

• 5 adet Etkinlik Alanı

• 2 adet Köpek Oyun Parkı

• 8 adet Büfe

• Bin 720 metrekare Festival Alanı

• 135 araçlık 2 adet Otopark

• 1 adet Nilüfer Havuzu

• Farklı türlerde 3 bin 680 adet yeni ağaç

Dere güzergahı üzerindeki teknik ömrünü tamamlamış ve kapasite olarak yetersiz olan mevcut köprü kaldırılacak. Bölgenin trafik ihtiyacını karşılayacak yeni bir araç köprüsü yapılacak.

Dere güzergahında yaya ve bisikletlerin kullanacağı 5 adet köprü yapılacak.

20 YENİ YAŞAM VADİSİ GELİYOR

2019-2021 Arası Tamamlanan Yaşam Vadileri

Hacetderesi Yaşam Vadisi

Beylikdüzü Yaşam Vadisi 3. ve 5. Etabı

Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve Yaşam Vadisi 1. Etap

Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1. Etap

Pendik Yaşam Vadisi 1. Etap

YAPIMI DEVAM EDEN YAŞAM VADİLERİ

1-Ayamama Yaşam Vadisi 1. Etap

2-Kurbağalıdere Yaşam Vadisi 1. Etap

3-Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve Yaşam Vadisi 2. Etap

4-Beylikdüzü Yaşam Vadisi 4. Etap

5-Hacetderesi Yaşam Vadisi 2. Etap (İSKİ tarafından devam ediyor)

6-Çekmeköy Deresi Yaşam Vadisi (İSKİ tarafından devam ediyor)

7-Ayazma Yaşam Vadisi 1. Etap (İSKİ tarafından devam ediyor)

8-Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap (İhalesi yapıldı, başlaması bekleniyor)

9-Ortaköy Yaşam Vadisi (İhalesi yapıldı, başlaması bekleniyor)

10-Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 2. Etap (Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından bu sene tamamlanacak, başlaması bekleniyor)

11-Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 2. Etap

PROJE AŞAMASINDAKİ YAŞAM VADİLERİ

12-Cendere Yaşam Vadisi

13-Tuzla Yaşam Vadisi

14-Haramidere Yaşam Vadisi

15-Eşkinoz Yaşam Vadisi

16-Menekşe Deresi Yaşam Vadisi

17-Kayaşehir Yaşam Vadisi

18-Hasanoğlu Deresi Yaşam Vadisi

19-Kemiklidere Yaşam Vadisi

20-Pendik Yaşam Vadisi 2. Etap