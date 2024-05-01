İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen, İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermedi. Taksim'e yürümek isteyen yurttaşa polis sert müdahalede bulundu. Saat 13:00 itibariyle gözaltına alınanların sayısı 161 oldu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane toplanma noktasından Taksim Meydanı'nda yürümek isteyen sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerden oluşan grup, Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında barikat kuran polisle karşı karşıya geldi.
Polis biber gazı kullanıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis, Beşiktaş, Şişli, İstiklal Caddesi ile Okmeydanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba da müdahalede bulunup onlarca kişiyi gözaltına aldı.
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, saat 13:00 itibariyle gözaltı sayısının 161'e yükseldiğini bildirdi.
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