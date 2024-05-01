Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından mesajlarını yayınladı. Oyuncu Şahan Gökbakar, Saraçhane'deki polis ablukasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2024 Çarşamba, 14:41
Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

DEMET AKBAĞ

Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

TARKAN

Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

TÜRKAN ŞORAY

Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

CEM YILMAZ

Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

FAZIL SAY

Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

ŞAHAN GÖKBAKAR

Şahan Gökbakar Cem Yılmaz Türkan Şoray Fazıl Say Armağan Çağlayan Tarkan

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