Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından mesajlarını yayınladı. Oyuncu Şahan Gökbakar, Saraçhane'deki polis ablukasına tepki gösterdi.
DEMET AKBAĞ
TARKAN
TÜRKAN ŞORAY
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
CEM YILMAZ
FAZIL SAY
ŞAHAN GÖKBAKAR
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