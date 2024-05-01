Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘1 Mayıs’ tepkisi!

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:29
Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘1 Mayıs’ tepkisi!
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Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1 Mayıs’a yönelik bir paylaşım yaptı.

Kaftancıoğlu’nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

“1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar; 

Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle

Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyalogları:

“-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından

-Sendikalar kararlı durur CHP(Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız

-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor

-Çıksalar ne olacak ki? ”

Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş. 

Kısmetse seneye diyelim.”


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