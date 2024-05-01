Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘1 Mayıs’ tepkisi!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:29

Güncelleme: 01.05.2024 - 14:29

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1 Mayıs’a yönelik bir paylaşım yaptı.

Kaftancıoğlu’nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

“1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;

Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle

Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyalogları:

“-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından

-Sendikalar kararlı durur CHP(Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız

-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor

-Çıksalar ne olacak ki? ”

Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.

Kısmetse seneye diyelim.”