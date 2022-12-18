İstanbul'da 138 ATM'den para çalan çete üyeleri gözaltına alındı
İstanbul'da bulunan ATM cihazlarının para yatırma haznelerini tornavida benzeri aparatlarla açarak içindeki paraları çalan 7 kişilik çete polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin 138 ATM'yi aynı yöntemle soydukları tespit edildi.
İstanbul'da birçok banka yetkilisinin ATM cihazlarının soyulduğu yönündeki şikayetleri üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ATM'lerin güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde gerçek ortaya çıktı. ATM'lere gelen şüphelilerin ellerindeki tornavida benzeri aparatlarla para yatırma haznesini açarak içindeki paraları alarak kaçtıkları görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 14 Aralık 2022 tarihinde Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler A.A.(26), Y.N.(22), Ö.T.(29), A.A.B.(25), F.A.(25), M.A.D.(41), E.G.(21)'in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.
Şüphelilerin 2'li 3'lü gruplar halinde ATM'lere yaklaştıkları para yatırma haznesinin girişini parçalayarak içerdeki paraları aldıkları belirlendi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 138 ATM'den para çaldıkları ortaya çıktı. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Ege Denizi'nde korkutan deprem
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- İmamoğlu alınacak, yerine rezil kukla atanacak